Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'a Telles piyangosu! Mert Hakan Yandaş...

Galatasaray, 4 yıl önce 6.5 milyon Euro'ya Porto'ya sattığı Alex Telles'ten yine para kazandı. Önce ertelenen sonra da tescil edilen Fransa Ligi'ni zirvede tamamlayan PSG, Brezilyalı sol beki kadrosuna katmak üzere.

A Bola'nın haberine göre taraflar 25 milyon Euro bonservis bedelinde büyük ölçüde anlaşma sağladı. Porto ile yapılan mukaveleye Telles'in satış kârından yüzde 10 pay maddesi koyduran Cimbom, bu transferden 1 milyon 850 bin Euro kazanacak.

Sarı-kırmızılılar, bu rakamı yine transferde kullanacak. Sivas'ta forma giyen ve anlaşmaya varılan Mert Hakan Yandaş için Telles sayesinde kaynak oluştu.

G.Saray sözleşmesi sona eren Mert Hakan için TL üzerinden anlaşma sağladı.

Oyuncuya 4 milyon TL imza parası ödeme sözü veren sarı-kırmızılılar, bunu 15 Haziran'a kadar yatırmak zorunda. Yıllık ise 10 milyon TL teklif edilirken, oyuncunun alınabilmesi için 14 milyon TL'lik ihtiyaç Telles'ten gelen para ile karşılanacak.

Mert Hakan'ın tek talibi Galatasaray değil. 25 yaşındaki orta sahayı Fenerbahçe de ısrarla kadrosunda görmek istiyor. (Sabah)

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