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Futbol
Haber Giriş: 11.06.2021 - 01:15 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi! Galatasaray'a sürpriz stoper! 1 milyon pound...

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Son dakika transfer haberi! Galatasaray'a sürpriz stoper! 1 milyon pound...

Savuma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki stopere 1 milyon pound teklif etmeye hazırlanıyor.

Spor Arena Dış Haber - Yeni sezonun kadro yapılanmasına başlayan Galatasaray için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

İskoç basınına yansıyan haberde sarı-kırmızılılar, Hibernian forması giyen genç savunmacı Ryan Porteous'u gündemine aldı. Galatasaray'ın, 1 yıldır takip ettiği 22 yaşındaki stoper için 1 milyon poundu gözden çıkardığı ve birkaç gün içinde İskoç kulübüne resmi teklif yapacağı kaydedildi.

Galatasaray'ın 1 milyon poundluk bonservisin yanı sıra Hibernian'a bonuslar da önereceği ve İskoç temsilcisinin bu teklife sıcak bakacağı vurgulandı.

Sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kalan ve İskoçya Milli Takımı'na kadar yükselen Porteous'a Hibernian'dan daha yüksek maaş önerecek olan sarı-kırmızılıların bu transferde avantajlı olduğu belirtildi.

Son dakika transfer haberi Galatasaraya sürpriz stoper 1 milyon pound...

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