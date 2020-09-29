Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'a sürpriz kanat Stanislav Ivanov

Galatasaray, derbi sonrası transferde yeniden atağa kalktı. Belhanda'nın da Nice ile görüşmelere başlaması yeni transferin önünü açtı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından daha önce de transfer listesinin üst sıralarında bulunun Stanislav Ivanov'un Galatasaray'a imza atacağı ifade edildi.

Bulgar basınında yer alan habere göre Galatasaray, şu anda Levski Sofya forması giyen Stanislav Ivanov'u kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Haberin detaylarında ise, sarı-kırmızılıların oyuncuya resmi imzayı attırmasının neredeyse kesin olduğu belirtilirken, sarı kırmızılıların ödeyeceği bonservis bedeli de açıklandı.

Transfer için Bulgar basınının ifadeleri şu şekilde;

"Stanislav Ivanov'un yeni durağı Türkiye. Oyuncu Galatasaray'a gideceğinden emin. Levski'nin genç yıldızı Stanislav Ivanov, Galatasaray'ın yeni transferi olacak. Bulgar kulübü ve Türk ekibi yakında transferi tamamlayacak. Ivanov uzun süredir Türk devinin scout ekibi tarafından takip ediliyor. Öte yandan teknik direktör Fatih Terim tarafından da transferi onaylandı. Edinilen bilgilere göre Galatasaray şu anda transfer pazarlığında. Levski Sofya genç yıldızı için Galatasaray'dan 700 bin euro almayı planalıyor. Bir Alman kulübü de onu istedi ancak aynı ücreti veremedi. Galatasaray, bu transferde başarılı oldu." (Sabah)

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