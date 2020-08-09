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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'a Sofiane Feghouli için sürpriz teklif!
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Futbol
Haber Giriş: 09.08.2020 - 10:29,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'a Sofiane Feghouli için sürpriz teklif!

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Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'a Sofiane Feghouli için sürpriz teklif!
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Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Sofiane Feghouli için Katar'dan sürpriz bir teklif geldi.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Feghouli'den iyi haber geldi. Sarı-kırmızılı ekibin satış listesine koyduğu Cezayirli yıldız için Katar'dan teklif geldi.

Türk Telekom Stadı'nda yöneticilerle buluşan bir menajer, kendisine takım arayan Sofiane Feghouli için Katar'dan 5 milyon euro'luk bir teklif getirdi.

Tecrübeli futbolcu bu teklifi kabul ederse Galatasaray'ın kasasına 5 milyon euro girecek. Takımın adıyla ilgili bilgi verilmezken Al Duhail ya da Al Sadd olabileceği belirtildi. (Fotomaç)

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