Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'a Sofiane Feghouli için sürpriz teklif!

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Feghouli'den iyi haber geldi. Sarı-kırmızılı ekibin satış listesine koyduğu Cezayirli yıldız için Katar'dan teklif geldi.

Türk Telekom Stadı'nda yöneticilerle buluşan bir menajer, kendisine takım arayan Sofiane Feghouli için Katar'dan 5 milyon euro'luk bir teklif getirdi.

Tecrübeli futbolcu bu teklifi kabul ederse Galatasaray'ın kasasına 5 milyon euro girecek. Takımın adıyla ilgili bilgi verilmezken Al Duhail ya da Al Sadd olabileceği belirtildi. (Fotomaç)