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Futbol
Haber Giriş: 02.05.2020 - 09:14,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Maicon piyangosu!

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Maicon piyangosu!
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Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden Galatasaray'a, kadrosunda düşünmediği yıldız isimden iyi haber geldi. Sarı kırmızılı takımın Al-Nasr'a kiraladığı yıldız isim bu sezon sonunda Aslan'a geri dönecekti ancak piyango gibi bir haber geldi.

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına başlayn ve kadroda radikal değişiklikler yapmayı planlayan Galatasaray'a transfer piyangosu vurdu. Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Pereira'nın bonservisini almak için sarı-kırmızı takımla görüşmelere başladı

Suudi Arabistan medyasında yer alan habere göre; Al-Nasr Riyad kulübü, 31 yaşındaki oyuncudan memnun olduğunu ve takımda kalacağını açıkladı. Haberde, Maicon'un menajerinin Al-Nasr Riyad kulübü ile yeni bir sözleşme imzalamak için Galatasaray ile görüşmelere başladığı belirtildi.

AYRILIK AN MESELESİ

Brezilyalı savunma oyuncusunun menajerinin sarı-kırmızılı takımla görüşmlere başladığı ve oyuncunun Galatasaray'dan ayrılmasının an meselesi olduğu ifade edildi.

MAICON DA KALMAK İSTİYOR

31 yaşındaki savunma oyuncusunun da Arabistan ekibinde mutlu olduğu ve kalmak istediği öğrenildi. Brezilyalı oyuncu Al-Nasr Riyad takımı ile 26 maçta forma giymişti.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ DEĞİL!

Sarı-Kırmızılı takımın, sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Brezilyalı oyuncu için ne kadar bir bonservis bedeli talep edeceği ise henüz belli değil.

 

Son dakika transfer haberi: Galatasaraya Maicon piyangosu

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