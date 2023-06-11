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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’a Lucas Torreira müjdesi! Milan ve Fiorentina’dan gelen teklifler geri çevrildi...

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#Transfer#Lucas Torreira#Galatasaray
Son dakika transfer haberi: Galatasaray’a Lucas Torreira müjdesi Milan ve Fiorentina’dan gelen teklifler geri çevrildi...
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 07:00

Cimbom’un orta sahadaki dinamosu, takımda kalmak istediğini yönetime bildirdi. Sarı kırmızılıların takımda tutmak istediği Uruguaylı futbolcu için Milan ve Fiorentina’dan gelen teklifler düşük bulunarak geri çevrildi. Torreira da ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

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Süper Lig şampiyonluğunun ardından gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine çeviren Galatasaray’a, Lucas Torreira’dan müjdeli haber geldi. Sarı kırmızılı takımın ligde mutlu sona ulaşmasında önemli payı olan Uruguaylı orta saha oyuncusunun gelecek sezon da kalması büyük ölçüde kesinleşti.

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Sezonun bitmesinin ardından, Torreira’nın geçen yıl kiralık olarak forma giydiği Fiorentina ve Milan kulüpleri, Galatasaray’a bonservis için resmi tekliflerde bulundu. Futbolcuyu zaten bırakmak istemeyen sarı kırmızılı yönetim, her iki öneri 10 milyon Euro’nun altında olunca direkt olumsuz yanıt verdi.

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Lucas Torreira da tatile gitmeden önce Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ile görüşüp, İstanbul’da mutlu olduğunu ve takımda kalmak istediğini söyledi. Sezon başında 6 milyon Euro’ya alınan 27 yaşındaki Torreira, astronomik bir teklif gelmediği takdirde gelecek sezon da sarı kırmızılı formayı giymeye devam edecek.

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#Transfer#Lucas Torreira#Galatasaray

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