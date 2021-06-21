Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha! Anlaşma tamam...

Galatasaray'ın Boca Juniors forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Sarı-Kırmızılıların bu transfer için Arjantin ekibine 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Sabah'ta yer alan haber göre; Jorman Campuzano, Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Boca Juniors forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu için Burak Elmas yönetimi, 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

2023 sezonu sonuna kadar kulübü ile kontratı bulunan Campuzano, Sarı-Lacivertliler ile 62 maçta sahaya çıkarken, 2 gol atıp 1 kez de asist yaptı. Boca öncesinde ise Kolombiyalı oyuncu, ülkesinde Atletico Nacional ile 38 maçta sahadaydı.