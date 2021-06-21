Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'a Kolombiyalı orta saha! Anlaşma tamam...
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Galatasaray'ın Boca Juniors forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Jorman Campuzano ile anlaşmaya vardığını iddia edildi.
Galatasaray'ın Boca Juniors forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Sarı-Kırmızılıların bu transfer için Arjantin ekibine 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
Sabah'ta yer alan haber göre; Jorman Campuzano, Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Boca Juniors forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu için Burak Elmas yönetimi, 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
2023 sezonu sonuna kadar kulübü ile kontratı bulunan Campuzano, Sarı-Lacivertliler ile 62 maçta sahaya çıkarken, 2 gol atıp 1 kez de asist yaptı. Boca öncesinde ise Kolombiyalı oyuncu, ülkesinde Atletico Nacional ile 38 maçta sahadaydı.