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Futbol
Haber Giriş: 15.01.2021 - 17:33 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'a Diagne müjdesi! Premier Lig'den talip...

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Galatasaray, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kaynak arayışı içine girmişken Sarı-kırmızılı kulüp için sevindirici haber İngiltere'den geldi. Sky Sports'un haberine göre Premier Lig ekibi West Bromwich Albion, Mbaye Diagne'yi satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.

Sky Sports editörü Lyall Thomas'ın haberine göre West Bromwich Albion, Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne ile ilgileniyor. Haberde Galatasaray'a yapılacak kiralama teklifinde West Bromwich'in sezon sonu ligde kalması halinde zorunlu satın alma opsiyonu olacağı ifade edildi.

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Hoffenheim'ın golcüsü Ishak Belfodil'i transfer edemeyen West Bromwich Albion'ın, menajer Sam Allardyce'ın listesinde ilk sırada yer alan Diagner'ye yöneldiği belirtildi.

29 yaşındaki Senegalli futbolcu Diagne, bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 9 gol attı. Toplamda ise Diagne'nin bu sezon 18 maçta 11 golü bulunuyor.

Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaraya Diagne müjdesi Premier Ligden talip...

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