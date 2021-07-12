Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'a acilen 3 transfer gerek

Spor servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda 21 Temmuz’da PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan G.Saray’ın oynadığı 2 hazırlık maçı takımda öncelikli olarak takviye edilmesi gereken mevkileri de açıkça ortaya koydu. Dinamo Bükreş ve Kasımpaşa maçlarında ortaya konan futbolun ışığında teknik heyetin PSV karşılaşmasına kadar öncelikli olarak takviye beklediği 3 bölge var: Sol bek, sağ bek ve Gedson Fernandes.

SAĞ BEK ADAYLARI LARSEN İSMAİL VE AUGUSTİNSSON

Yedlin, antrenmanlarda olduğu gibi bu iki maçta da yine sınıfı geçemedi. Öyle ki alternatif arayışında olan Terim, Kasımpaşa maçının 2. yarısında Jesse Sekidika’yı sağ bekte oynatmak zorunda kaldı. Sekidika oynadığı bölümde ikili mücadelelerde top kaybetmezken takımının en çok top kazanan ismi oldu. Galatasaray’ın sağ bek mevkisi için adayları Larsen, İsmail Çokçalış ve Augustinsson…

SOL BEK İÇİN VAN AANHOLT ALİOSKİ YA DA MORENO

Terim sol beke de gelir gelmez formayı vereceği iyi bir yabancı istiyor. Ömer Bayram ile Emre Taşdemir bu bölgede endişeleri ortadan kaldıracak bir oyun ortaya koyamadı. Bu bölge için adaylar ise van Aanholt, Alioski ve Moreno... 2 maçta eksikliği ciddi olarak hissedilen oyuncu ise Gedson Fernandes oldu. Taylan Antalyalı’nın da ameliyatı nedeniyle PSV maçına yetişemeyecek olması nedeniyle Fatih Terim, Gedson Fernandes’in bu kritik karşılaşmaya kadar takıma katılmasını bekliyor.

BERKAN KUTLU 3 MİLYON EURO’YA BİTİYOR

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor un orta saha oyuncusu Berkan Kutlu’nun transferinde mutlu sona çok yaklaştı. 23 yaşındaki Berkan için önce 5 milyon Euro isteyen Alanyaspor’un 3 milyon Euro’ya ikna edilerek imzaların bu hafta atılması bekleniyor.

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