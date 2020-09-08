Son dakika transfer haberi | Galatasaray, Wilder Cartagena ile ilgileniyor

Arjantin'de yayın yapan Radyo Punto'dan gazeteci Nahuel Ferreira'nın haberine göre; Galatasaray, Wilder Cartagena ile ilgileniyor. Haberde Galatasaray'ın sözlü olarak bu oyuncunun transfer koşullarını sorduğu, ayrıca Godoy Cruz'un belirli hisselerine sahip bir Alman şirketiyle de görüşüldüğü bildirildi.

AVRUPA'YA DÖNME İHTİMALİ VAR

Nahuel Ferreira, şirketin Galatasaray ile anlaşması durumunda Cartagena'nın yeniden Avrupa'da oynama şansı olduğunu söyledi. 25 yaşındaki ön liberonun Arjantin Süper Ligi'nde çok iyi bir dönem geçirmediği, Ricardo Gareca'nın Peru Milli takımındaki yokluğunda Cartagena'nın süre aldığı kaydedildi.

SETUBAL'DE FORMA GİYDİ

Cartagena'nın Avrupa'ya yeniden dönmek için ikinci bir şansı olduğu, Perulu oyuncunun daha önce Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Setubal takımında forma giydiği ve süre alamadığı için geri döndüğü bildirildi. (Ajansspor)

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