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GeriFutbol Son dakika transfer haberi | Galatasaray, Wilder Cartagena ile ilgileniyor
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Haber Giriş: 08.09.2020 - 18:36 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Galatasaray, Wilder Cartagena ile ilgileniyor

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Galatasaray, Arjantin Ligi ekiplerinden Godoy Cruz forması giyen Perulu oyuncu Wilder Cartagena ile ilgileniyor.

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Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri

Arjantin'de yayın yapan Radyo Punto'dan gazeteci Nahuel Ferreira'nın haberine göre; Galatasaray, Wilder Cartagena ile ilgileniyor. Haberde Galatasaray'ın sözlü olarak bu oyuncunun transfer koşullarını sorduğu, ayrıca Godoy Cruz'un belirli hisselerine sahip bir Alman şirketiyle de görüşüldüğü bildirildi.

AVRUPA'YA DÖNME İHTİMALİ VAR
Nahuel Ferreira, şirketin Galatasaray ile anlaşması durumunda Cartagena'nın yeniden Avrupa'da oynama şansı olduğunu söyledi. 25 yaşındaki ön liberonun Arjantin Süper Ligi'nde çok iyi bir dönem geçirmediği, Ricardo Gareca'nın Peru Milli takımındaki yokluğunda Cartagena'nın süre aldığı kaydedildi.

SETUBAL'DE FORMA GİYDİ
Cartagena'nın Avrupa'ya yeniden dönmek için ikinci bir şansı olduğu, Perulu oyuncunun daha önce Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Setubal takımında forma giydiği ve süre alamadığı için geri döndüğü bildirildi. (Ajansspor)

Son dakika transfer haberi | Galatasaray, Wilder Cartagena ile ilgileniyor

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