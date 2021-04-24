Son dakika transfer haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe transferde bu kez İngiltere'de karşı karşıya geldi!

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan transfer yarışı, yaz transfer döneminin başlamasıyla tekrar hareketlenebilir.

Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci transferlerinde karşı karşıya gelen iki ezeli rakip, şimdi İngiltere'de birbirlerine rakip olacak.

"GALATASARAY GÖRÜŞMELERE BAŞLADI"

İngiliz basınının haberine göre Galatasaray, Everton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Norveçli forvet Joshua King ile görüşmelere başladı. Sarı kırmızılı takımın 29 yaşındaki Norveçli futbolcuyla görüşmelerin olumlu gittiği ve anlaşmaya çok yakın olunduğu belirtildi.

SEZON BAŞI FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Bournemouth takımı ile yıldızını parlatan King'in ismi sezon başında Fenerbahçe ile de anılmıştı. Bournemouth'ın küme düşmesinin ardından takımda kalmak istemeyen tecrübeli futbolcu için İngiliz basını, Fenerbahçe'nin devreye girdiğini ve King'i transfer etmek istediğini iddia etmişti.

OĞLUNA FENERBAHÇE FORMASI GİYDİRMİŞTİ

Hatta Norveçli futbolcu, Instagram hesabından oğlunun Fenerbahçe forması giydiği fotoğraf ve videoları paylaşmış, bu paylaşımlar sarı lacivertli taraftarları oldukça heyecanlandırmıştı.

SEZON SONU BEDAVA

Forvet arkası ve forvet pozisyonlarında forma giyen King, devre arasında transfer olduğu Everton'da 10 lig maçına çıkmıştı. King'in Everton ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

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