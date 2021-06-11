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GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediği Suat Serdar'ın yeni takımı resmen açıklandı!
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Futbol
Haber Giriş: 11.06.2021 - 17:35 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediği Suat Serdar'ın yeni takımı resmen açıklandı!

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediği Suat Serdar'ın yeni takımı resmen açıklandı!

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar, Hertha Berlin'e transfer oldu.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Türk asıllı Alman orta saha Suat Serdar, Hertha Berlin'e transfer oldu. 2018 yılında 11 milyon Euro karşılığında Mainz'den Schalke'ye transfer olan Suat Serdar, geride kalan sezonda takımının küme düşmesiyle transfer haberlerine konu olmuştu.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Marsilya'nın da ilgilendiği 24 yaşındaki orta saha, Hertha Berlin'e transfer oldu. Hertha Berlin'den yapılan açıklamada Suat'ın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray ve Beşiktaşın istediği Suat Serdarın yeni takımı resmen açıklandı

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