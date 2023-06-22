×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Tavares’i ikna için presi sürdürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Nuno Tavares
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Tavares’i ikna için presi sürdürüyor
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 07:00

Arsenal, Galatasaray’ın sağ beki Sacha Boey’i transfer etmek için temaslarını sürdürürken sarı kırmızılılar da Londra ekibinin sol beki Nuno Tavares’i kadrosuna katmak istiyor.

Haberin Devamı

Premier Lig’de şampiyonluğu kıl payı kaçıran Arsenal’de teknik direktör Mikel Arteta’nın yeni sezon planlarında Tavares’in yer almaması üzerine sarı kırmızılılar oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

Gözden KaçmasınGalatasaray’ın Şampiyonlar Ligindeki rakibi belli olduGalatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli olduHaberi görüntüle

Geride kalan sezonu Marsilya’da kiralık olarak geçiren Portekizli futbolcu 31 lig maçında 6 gol attı. Ofansif katkısı ile Boey’e benzetilen 23 yaşındaki futbolcuyu ikna için vatandaşı Oliveira da devreye girerken Tavares’ten yeşil ışık gelir gelmez Galatasaray, Arsenal ile masaya oturacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Nuno Tavares

BAKMADAN GEÇME!

7 SORUDA TIKINIRCASINA YEME BOZUKLUĞU | Tüm dünyada en yaygın görülen bozukluk ama çoğu kişi problemin farkında bile değil

7 SORUDA TIKINIRCASINA YEME BOZUKLUĞU | Tüm dünyada en yaygın görülen bozukluk ama çoğu kişi problemin farkında bile değil

#Yeme Bozukluğu
7 SORUDA SAHTE İÇKİ DOSYASI | Vücutta zarar vermediği organ yok ‘Beyin hasarı, görme kaybı, demans, kalp yetmezliğine neden oluyor’

7 SORUDA SAHTE İÇKİ DOSYASI | Vücutta zarar vermediği organ yok! ‘Beyin hasarı, görme kaybı, demans, kalp yetmezliğine neden oluyor’

#Sahte İçki
20 yılın sonunda ömrü uzatan beslenme şeklini buldu: MediterAsian ‘Dünyanın en büyük iki yemek kültürünün eşsiz bir karışımından ilham alıyor’

20 yılın sonunda ömrü uzatan beslenme şeklini buldu: MediterAsian! ‘Dünyanın en büyük iki yemek kültürünün eşsiz bir karışımından ilham alıyor’

#Akdeniz Diyeti