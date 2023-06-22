Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Tavares’i ikna için presi sürdürüyor

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Premier Lig’de şampiyonluğu kıl payı kaçıran Arsenal’de teknik direktör Mikel Arteta’nın yeni sezon planlarında Tavares’in yer almaması üzerine sarı kırmızılılar oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

Geride kalan sezonu Marsilya’da kiralık olarak geçiren Portekizli futbolcu 31 lig maçında 6 gol attı. Ofansif katkısı ile Boey’e benzetilen 23 yaşındaki futbolcuyu ikna için vatandaşı Oliveira da devreye girerken Tavares’ten yeşil ışık gelir gelmez Galatasaray, Arsenal ile masaya oturacak.