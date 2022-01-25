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Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Sinan Bolat için resmi teklif yaptı

#Transfer#Galatasaray#Sinan Bolat
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Sinan Bolat için resmi teklif yaptı

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, 2014-15 sezonunda kiralık olarak sarı kırmızılı formayı giyen Sinan Bolat için resmi teklifte bulundu.

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Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından kalede büyük sıkıntılar yaşayan, İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ten yeterli verimi alamayan sarı kırmızılılarda kaleci arayışları sürüyor.

Sezon başında kiralık olarak Giresunspor'a gönderdiği Okan Kocuk'u geri çağıran ancak Karadeniz ekibinin bırakmak istememesi nedeniyle henüz sonuç alamayan Galatasaray, bir kez daha Sinan Bolat'a yöneldi.

Vole'nin haberine göre, sarı kırmızılı takım, 33 yaşındaki file bekçisi için resmi teklifte bulundu.

Galatasaray'ın Sinan Bolat için kulübü Gent'e 700 bin Euro teklif ettiği belirtildi.

Milli kalecinin Belçika ekibi ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

7 maçtır forma giyemeyen ve tedavisi süren Fernando Muslera’nın sahalara dönüşünün ise mart ayını bulması bekleniyor.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Sinan Bolat için resmi teklif yaptı

 

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#Transfer#Galatasaray#Sinan Bolat

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