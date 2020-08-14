Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray, Ryan Donk'un sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı!

Galatasaray, Ryan Donk'un sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulübün KAP açıklamasında şu bilgilere yer verildi;

"Futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 515.750 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

Hollandalı futbolcu, geçen sezon Galatasaray'dan 1 milyon 895 bin euro kazanıyordu.

''TAKIMDA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM''

Sözleşmesini uzatan Hollandalı futbolcu, ''Takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarlarımız güvende ve sağlık içerisinde olsunlar. Biliyoruz ki saha içerisinde olmasalar bile saha dışında bizleri destekliyorlar. Kendilerine dikkat etsinler ve bizleri desteklemeye devam etsinler.'' sözlerini kullandı.

''KALPTEN BAĞLI OLDUĞUNU GÖSTERDİ''

Başkan Mustafa Cengiz ise ''Donk, Galatasaray’a kalpten bağlı olduğunu kanıtladı.'' şeklinde konuştu. Mustafa Cengiz, ayrıca ''Donk'a teşekkür ediyorum. %15 indirim talebimizi ilk imzalayanlardan biri Donk, hiç gözünü kırpmadan imzaladı. Maddiyata önem vermediğini, Galatasaray’a kalpten de bağlı olduğunu kanıtladı.'' dedi.

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