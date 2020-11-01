Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray orta sahası için Sergio Oliveira hamlesi!

Galatasaray'da yapılan "barış anlaşmasının" ardından transfer için kollar sıvandı. Teknik direktör Fatih Terim'in istediği şampiyon takımın kurulması için çalışmalara başlandı.

Devre arasında kesinlikle orta sahanın defansif yönünde oyun kuracak bir oyuncu alınacak. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde geçtiğimiz sezon Fulham'dan kiraladığı Michael Seri'yi kadrosuna katmak istemiş ancak İngiliz kulübü 29 yaşındaki futbolcunun ayrılmasına izin vermemişti. Sezon başında kiralık oyuncu istemeyen sarı-kırmızılı hoca, bonservisiyle alınamıyorsa bu kez kiralık gelmesine itiraz etmeyecek.

Ayrıca takımda sözleşmesinin sonuna gelen ve gönderilmesi planlanan oyuncular da masaya yatırıldı. Takımın önemli isimlerinden Muslera'nın sözleşmesi yenilenecek. Yeni yönetime bırakılmayacak. Marcao belirlenen fiyata satılmaya çalışılacak, Terim'in listesindeki stoperlerden birisi alınacak.

SATILACAK İSİMLER BELLİ OLDU

Belhanda sorunu bir şekilde çözülecek. Ya satılacak ya da sözleşmesi yenilenecek. Babel, Falcao, Diagne ve Feghouli talip olursa satılacak. Hepsinin yeri Terim'in onay verdiği oyuncularla doldurulacak. Saracchi'nin bonservisinin alınması denenecek.

TRANSFERDE SERGIO OLIVEIRA HAMLESİ!

İç transferin yanında dış transfer için de çalışmalarını sürdüren Cimbom'un eski futbolcusu Michael Seri'yi ara transfer döneminde kadrosuna katacağı konuşulurken, sarı-kırmızılılardan Sergio Oliveira hamlesi geldi. Krizin çözülmesinin ardından Fatih Terim aradığı Portekizli futbolcunun ismini İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'a verdi. Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre Terim, "Bu oyuncuyu istiyorum. Mutlaka almalıyız" dedi. Neden istediğini ve nasıl alabileceklerini anlatan bilgileri sundu.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Sözleşmesinin bitecek olması ismini öne çıkardı... Porto kendisinin kariyeri boyunca kiraladığı için sözleşme yenilemeyi reddetti. Oliveira görüşmelerini Albayrak yönetecek. Şükrü Hanedar görüşmelere dahil edilmeyecek. 6 aylık sözleşmesi kaldığı için bonservisi en doğru rakama alınacak.

Futbola Porto altyapısında başlayan ve aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına adım atan Portekizli orta saha oyuncusu Beira-Mar, KV Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes ve PAOK gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi. Kariyerinde 265 maça çıkan Oliveira, 38 gol ve 23 asistlik bir performans sergiledi. Portekiz Milli Takımı'nın formasını da 4 kez terleten 28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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