Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray orta sahası için Jorman Campuzano iddiası

Orta alana takviye yapmak için yoğun çaba harcayan Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim daha girdi.

Sarı-Kırmızılılar'ın Boca Juniors'ta oynayan Jorman Campuzano'yu istediği öne sürülüyor. Arjantin basınına göre Galatasaray, Kolombiyalı yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

24 yaşındaki Campuzano'nun kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi var. Genç yıldız ön libero bölgesinde görev yapıyor.

İTALYAN GAZETECİ DE AÇIKLADI

İtalyan gazeteci Gianluigı Longari’nin haberine göre ise Galatasaray Yönetimi, Boca Juniors forması giyen Güney Amerikalı ön libero oyuncusunu takibe aldı ve kulübüne zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

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