Son dakika transfer haberi: 'Galatasaray Morutan'da mutlu sona ulaştı! İstanbul'a geliyor...'
Galatasaray'ın Olimpiu Morutan transferiyle ilgili dış basından haberler gelmeye devam ediyor. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, dün Morutan ile Galatasaray'ın anlaşmaya vardığını açıklamıştı, bugün ise kulüpler arasındaki anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığını ve oyuncunun ilerleyen günlerde İstanbul'a geleceğini ifade etti.
Spor Arena Dış Haber - Galatasaray, Olimpiu Morutan transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Dün Galatasaray ile Morutan'ın 2026 yılına kadar prensip anlaşmasına vardığını duyuran İtalyan gazeteci Nicolo Schira, bugün de Galatasaray ile Morutan'ın kulübü FCSB ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığını ifade etti.
Nicolo Schira'ya göre Morutan, önümüzdeki günlerde sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a gelecek.