Son dakika transfer haberi: 'Galatasaray Morutan'da mutlu sona ulaştı! İstanbul'a geliyor...'

Spor Arena Dış Haber - Galatasaray, Olimpiu Morutan transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Dün Galatasaray ile Morutan'ın 2026 yılına kadar prensip anlaşmasına vardığını duyuran İtalyan gazeteci Nicolo Schira, bugün de Galatasaray ile Morutan'ın kulübü FCSB ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığını ifade etti.

Nicolo Schira'ya göre Morutan, önümüzdeki günlerde sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a gelecek.