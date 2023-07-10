Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Leandro Paredes'i ikna etti!

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Fransız devi Paris Saint Germain ile Mauro İcardi için el sıkışan Galatasaray, Fransızların bir başka Arjantinli yıldızı için imzaları atma hedefinde. Lucas Torreira’nın sakatlığı nedeniyle Leandro Paredes transferini bir an önce bitirmek isteyen Galatasaray, iki Tangocu’yu da aynı anda sarı kırmızılı takıma kazandırmak istiyor.

PSG’YE BONSERViS iÇiN PRES SÜRÜYOR

Icardi’nin de hem PSG’de hem de Arjantin Milli Takımı’nda birlikte oynadığı arkadaşı ile ilgili olarak “Galatasaray’a çok şey katar. Onunla oynamak beni de mutlu eder. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ı güçlü kılar” diyerek alınmasını tavsiye etmesinin ardından Paredes ile yapılan görüşmelerde sarı kırmızılılar oyuncu ile anlaştı. PSG’ye 6 milyon Euro’luk teklif yapan Galatasaray, Fransızları ikna etmek için preste. Fransız temsilcisi bu rakamı kabul ederse Galatasaray, Fransızlara İcardi ve Paredes için toplam 16 milyon Euro’luk bonservis bedeli ödeyecek.

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