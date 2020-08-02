Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray, Jean-Ricner Bellegarde'yi istiyor!
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Fransa'dan bir transfer iddiası geldi. L'Equipe'in haberine göre Sarı-kırmızılı kulüp, Strasbourg forması giyen 22 yaşındaki orta saha Jean-Ricner Bellegarde'yi istiyor.
Spor Arena Dış Haber | Galatasaray, Strasbourg ile yollarını ayırmayı planlayan Jean-Ricner Bellegarde'i kadrosuna katmak istiyor. L'Equipe'te yer alan haberde Fiorentina'nın da ilgilendiği Fransız futbolcunun kariyer hedefleri doğrultusunda takımdan ayrılmayı planladığı ifade edildi.
22 yaşındaki orta saha, bu sezon Strasbourg formasıyla toplam 30 maça çıktı ve 1 gol atıp 1 de asist yaptı.
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