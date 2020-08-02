Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray, Jean-Ricner Bellegarde'yi istiyor!

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray, Strasbourg ile yollarını ayırmayı planlayan Jean-Ricner Bellegarde'i kadrosuna katmak istiyor. L'Equipe'te yer alan haberde Fiorentina'nın da ilgilendiği Fransız futbolcunun kariyer hedefleri doğrultusunda takımdan ayrılmayı planladığı ifade edildi.

22 yaşındaki orta saha, bu sezon Strasbourg formasıyla toplam 30 maça çıktı ve 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

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