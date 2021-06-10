Son Dakika Transfer Haberi... Galatasaray ile Ömer Bayram anlaştı! 3 yıllık sözleşme...

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray sözleşmesi sona eren futbolcusu Ömer Bayram ile 3 yıllığına yeniden anlaştı.

Sözleşmesi TL’ye çevrilen Ömer’e yüzde 50’ye yakın zam uygulanarak sezon başına 6 milyon TL karşılığında anlaşma sağlandı

3 İSİM BELİRSİZ

19 Haziran’da gerçekleşecek olan seçimli genel kurul sonrasında iç transferde adımlarını atacak olan Galatasaray’da, özellikle kulüple olan sözleşmeleri sona eren Emre Akbaba, Donk ve Arda Turan’ın durumu halen büyük soru işareti durumunda…

EMRE'NİN TALİBİ ÇOK

Kontratı biten oyuncular için kararı 19 Haziran’da göreve gelecek olan yönetim ve teknik heyet tayin edecek. Henüz hiçbir kulüple anlaşmayan ve Galatasaray ile sözleşmeleri sona eren 4 futbolcudan özellikle Emre Akbaba’ya Süper Lig’den teklifler geldiği ancak oyuncunun şu ana kadar bir adım atmadığı ifade edildi.

Sarı kırmızılı kulüpte kadroya yapılacak takviyeler kadar bu 4 futbolcu da hem kulüp başkanı hem de teknik direktörün belirlenip nihai kararın verilmesini beklemeye geçti.