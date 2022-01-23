Son Dakika Transfer Haberi... Galatasaray ile Benfica anlaştı iddiası! 'Gedson Fernandes geri dönüyor'

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Galatasaray'da geçen sezonun devre arasında kiralık olarak forma giyen ve yaz transfer döneminde sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak için uzun süre uğraş verdiği Gedson Fernandes konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

KARARI TORRENT VERECEKTİ

Geçtiğimiz günlerde Portekiz basını, Benfica'nın Gedson Fernandes'i satış listesine koyduğunu ve Galatasaray'a transferi için kararı Domenec Torrent'in vereceğini duyurmuştu.

ANLAŞMAYA VARILDI

A Bola'nın son dakika olarak geçtiği yeni habere göre ise; Galatasaray ile Benfica, Gedson Fernandes'in transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Haberde; Portekizli orta saha oyuncusunun, Benfica ile sözleşmesini uzatacağı ve 1.5 yıl kiralık olarak Galatasaray'da forma giyeceği belirtildi.

Ayrıca Galatasaray'ın bu anlaşma için Portekiz ekibine 1.5 milyon euro ödeyeceği kaydedildi.

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TERİM'İN PRENSİYDİ

Fatih Terim, Gedson Fernandes'in transferi için çok uğraş vermişti ancak futbolcunun takımda kalmasına karar verilmişti.

FORMASINDAN UZAK KALDI

G.Saray’da geçirdiği başarılı dönemin ardından Benfica’ya dönen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 3 lig maçında yalnızca 47 dakika süre alabildi.