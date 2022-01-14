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Son dakika transfer haberi: Galatasaray için Trezeguet iddiası!

#Transfer#Galatasaray#Trezeguet
Son dakika transfer haberi: Galatasaray için Trezeguet iddiası

Galatasaray'ın Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde takıma kazandırmak istediği ancak Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın yolunu tutan Trezeguet için yeniden görüşmelere başlandığı iddia edildi.

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Galatasaray'da bir kez daha gündeme gelen Mısırlı kanat oyuncusunun transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fanatik'in haberine göre Galatasaray yönetimi, bir dönem Kasımpaşa forması giyen ve İngiltere'nin Aston Villa takımına transfer olan Trezequet'ye "Türkiye'ye döner misin" diye haber gönderdi. Anlaşma sağlanırsa kulüpler pazarlığa başlayacak.

Sarı-Kırmızılı yönetim daha sonra transfer için kaynak yaratmaya çalışacak. 2019'da Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 10 milyon Euro'ya transfer olan 27 yaşındaki oyuncu, sağ kanat ve forvet arkası oynayabiliyor. Trezeguet'in 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Trezeguet, şu anda Mostafa Mohamed ile birlikte Mısır'ın Afrika Kupası kadrosunda bulunuyor.

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