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Futbol
Haber Giriş: 22.08.2020 - 10:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray için Mario Götze açıklaması!

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Alman basını, Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Mario Götze hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Mario Götze için Galatasaray'ın ilgilendiği belirtiliyordu.

Alman basını, Dortmund ile yollarını ayıran oyuncuya şu anda iki önemli teklif olduğunu duyurdu. Bu tekliflerden birinin MLS ekibi Inter Miami, diğerinin de Galatasaray olduğu belirtildi.

EN İYİ TEKLİFİ GALATASARAY YAPTI

Götze'nin kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ve Alman futbolcuya Avrupa'dan en iyi teklifi Galatasaray'ın verdiği kaydedildi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mario Götze'nin maliyetinin çok yüksek olduğunun altını çizmişti.

Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray için Mario Götze açıklaması

Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray için Mario Götze açıklaması

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