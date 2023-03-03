Son dakika transfer haberi: Galatasaray için Mario Balotelli iddiası! Formasının yakılması bardağı taşırdı...

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Mario Balotelli yeniden Süper Lig'e mi dönüyor? Geçen sezon Adana Demirspor formasıyla 19 gol atan ve yeniden İtalya Milli Takımı'na seçilen Mario Balotelli, sezon başında İsviçre'nin Sion takımına transfer olmuştu. İsviçre macerası istediği gibi gitmeyen yıldız futbolcunun Türkiye'ye, hem de dev bir kulübe dönmesi gündemde...

4-0'LIK MAĞLUBİYETİN ARDINDAN FORMASINI YAKTILAR

Balotelli'nin forma giydiği Sion, İsviçre Ligi'nin 22. haftasında St. Gallen ile deplasmanda karşılaştı. Ev sahibi ekip maçı 4-0 gibi farklı skorla kazanırken mücadeleye Balotelli'ye gösterilen tepki damga vurdu. Deplasman tribünündeki Sion taraftarları, 70 dakika sahada kalan İtalyan yıldızın formasını ateşe verdi. Maç sırasında ıslıklanan Balotelli, 70. dakikada oyundan çıktı.

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GALATASARAY İDDİASI!

İtalya'da yayın yapan Calciostyle'ın haberine göre Galatasaray, Sion'da mutsuz olan Balotelli ile ilgileniyor. Ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kadrosuna katan Sarı-kırmızılı takım, Gomis'in ilerleyen yaşını düşünerek Balotelli'yi gündeme aldı.



Haberde Sion'dan ayrılmak isteyen Balotelli ile Galatasaray'ın yanı sıra İtalyan Monza kulübünün de ilgilendiği belirtildi.

BU SEZON 12 MAÇTA 5 GOL

Adana Demirspor formasıyla 35 maça 19 gol ve 7 asist sığdıran 32 yaşındaki Balotelli, Sion formasıyla bu sezon çıktığı 12 maçta 5 gol kaydetti. Sion, 22 haftası geride kalan 10 takımlı İsviçre Ligi'nde 22 puanla 9. sırada bulunuyor.