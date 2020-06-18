Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray için kulübü terk edecek

Çaykur Rizespor deplasmanında 2 önemli yıldızı Muslera ile Andone'yi kaybeden Galatasaray, zirve yarışında yara almıştı. Maçın ardından Andone yerine bir golcü almayı planlayan Galatasaray için sürpriz, Meksika basınından geldi.

Eluniverso, konu ile ilgili yazdığı haberde 30 Haziran'da kulübü Tigres ile sözleşmesi sona erecek Enner Valencia'nın, boşta kalmasının ardından Galatasaray'a geleceğini okuyucularına aktardı.

Meksika basınına göre Enner Valencia 30 Haziran'da Tigres'i Galatasaray için terk edecek. TUDN televizyonu, Leo Fernandes'in Tigres'in yolunu tutmasının ardından Valencia'nın nihai kararını verdiğini aktardı. Tigres kulübü, 21 yaşındaki Fernandez'i Salı günü resmi olarak açıklamıştı.



1 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLDİ AMA...

Tigres, Valencia'ya 1 yıllık yeni kontrat önerse de bu sonuçsuz kaldı. Son 2 yılda 3 milyon dolar para kazanan Valencia'nın mali bir yük olduğunu düşünüyor Tigres. Bu yüzden onun önünü biraz olsun açmışlardı. 30 yaşındaki Valencia, 2013 yılında Emelec ile şampiyon olduktan sonra Ekvador'dan ayrıldı ve Meksika ile İngiltere'de oynadı.

Önce Pachuca'ya geldi. 2014 yılında, 2016 yılına kadar kalacağı İngiliz kulübü olan West Ham United'a katıldı. O yıl oradan ayrıldı ve Everton'a katıldı. 2017 yılında Tigres'e imza attı.

ENNER VALENCIA KİMDİR?

4 Kasım 1989'da Ekvador'un San Lorenzo şehrinde dünyaya gelen Valencia, kanat-forvet ve santrafor bölgelerinde forma giyebiliyor. 1,77 boyundaki golcü futbolcu sağ ayağını etkili bir şekilde kullanıyor.

Kariyerine CD Caribe Junior U20'de başlayan golcü futbolcu, daha sonra; CS Emelec U20, CS Emelec A Takımı, CF Pachuca, West Ham United, Everton ve Tigres formalarını terletmişti.

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