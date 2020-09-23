Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray için Jorman Campuzano iddiası
Kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da gündeme Kolombiyalı Jorman Campuzano ismi geldi.
Kadrosuna en az bir orta saha takviyesi daha yapmak isteyen Galatasaray’da gündeme yeni isimler gelmeye devam ediyor.
Boca Junıors forması giyen Campuzano, sarı-kırmızılılar ile adı geçen son isim oldu.
İtalyan gazeteci Gianluigı Longari’nin haberine göre; Galatasaray Yönetimi, Boca Juniors forması giyen Güney Amerikalı ön libero oyuncusunu takibe aldı ve kulübüne zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.
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