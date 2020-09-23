Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray için Jorman Campuzano iddiası

Kadrosuna en az bir orta saha takviyesi daha yapmak isteyen Galatasaray’da gündeme yeni isimler gelmeye devam ediyor.

Boca Junıors forması giyen Campuzano, sarı-kırmızılılar ile adı geçen son isim oldu.

İtalyan gazeteci Gianluigı Longari’nin haberine göre; Galatasaray Yönetimi, Boca Juniors forması giyen Güney Amerikalı ön libero oyuncusunu takibe aldı ve kulübüne zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

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