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Son Dakika Transfer Haberi... Galatasaray, Gedson Fernandes transferini bitirdi! Benfica ile anlaşma tamam

#Transfer#Galatasaray#Gedson Fernandes
Son Dakika Transfer Haberi... Galatasaray, Gedson Fernandes transferini bitirdi Benfica ile anlaşma tamam

Galatasaray ile Benfica'nın Gedson Fernandes transferi konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Portekizli oyuncu, 1.5 yıl boyunca sar-kırmızılılarda forma giyecek.

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Galatasaray'da geçen sezonun devre arasında kiralık olarak forma giyen ve yaz transfer döneminde sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak için uzun süre uğraş verdiği Gedson Fernandes konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

KARARI TORRENT VERECEKTİ

Geçtiğimiz günlerde Portekiz basını, Benfica'nın Gedson Fernandes'i satış listesine koyduğunu ve Galatasaray'a transferi için kararı Domenec Torrent'in vereceğini duyurmuştu.

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ANLAŞMAYA VARILDI

Galatasaray ile Benfica, Gedson Fernandes'in transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Portekizli orta saha oyuncusunun, Benfica ile sözleşmesini uzatacağı ve 1.5 yıl kiralık olarak Galatasaray'da forma giyeceği öğrenildi.

23 yaşındaki yıldızın, Galatasaray'a maliyeti toplamda 3.5 milyon euro olacak.

TERİM'İN PRENSİYDİ

Fatih Terim, Gedson Fernandes'in transferi için çok uğraş vermişti ancak futbolcunun takımda kalmasına karar verilmişti.

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FORMASINDAN UZAK KALDI

G.Saray’da geçirdiği başarılı dönemin ardından Benfica’ya dönen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 3 lig maçında yalnızca 47 dakika süre alabildi.

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#Transfer#Galatasaray#Gedson Fernandes

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