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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi... Galatasaray, Emre Taşdemir ile nikah tazeliyor
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Futbol
Haber Giriş: 16.06.2021 - 17:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi... Galatasaray, Emre Taşdemir ile nikah tazeliyor

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Son Dakika Transfer Haberi... Galatasaray, Emre Taşdemir ile nikah tazeliyor

Galatasaray, sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir ile yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor.

Spor Arena - Galatasaray'da Sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir için karar verildi.

Taşdemir ve menajeri, Türk Telekom Stadyumu’nda yöneticiler ile görüşüyor.

2.5 yıllık Galatasaray kariyerinde sakatlık problemleri yaşayan Emre Taşdemir ile anlaşmaya vardıldığı belirtilirken resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.

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