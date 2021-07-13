Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray David Kravish transferini bitirdi! David Kravish kimdir?

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Bamberg forması giyen David Kravish'i kadrosuna kattı.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, sarı kırmızılı ekibin 28 yaşındaki ABD’li pivot David Kravish ile anlaşma sağladığını öne sürdü.

Resmi açıklamanın ilerleyen günlerde geleceği kaydedildi.

David Kravish kimdir?

2.08 boyundaki Kravish, Avrupa deneyimine Finlandiya’da başlarken Tsmoki-Minsk ve Avtodor Saratov gibi ekiplerle FIBA Europe Cup tecrübesi yaşadı.

BAXI Manresa ve Brose Bamberg ile de Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteren Kravish, sahip olduğu hücum gücüyle dikkatleri üzerine çeken bir isim oldu.

Geçtiğimiz sezon Brose formasıyla Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 10 maça çıkan deneyimli oyuncu, maç başına 23.1 dakika parkede kaldı. Bu maçlarda 13.5 sayı, 6.4 ribaund, 2.1 asist ortalamaları yakalayan 28 yaşındaki isim, yüzde 65.3 saha içi isabet oranı tutturdu.