Son dakika transfer haberi... Galatasaray aradığı orta sahayı buldu! Gedson Fernandes sonrası...

Spor Arena Dış Haber - Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferleriyle yeni sezonun kadro yapılanmasını başlatan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Gedson Fernandes'in ayrılmasının ardından orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların Benfica'nın yıldızı ile ilgilendiği öne sürüldü.

A Bola'nın haberine göre Galatasaray, Benfica'nın orta sahası Chiquinho ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılı takımın 25 yaşındaki ortaya sahayla yakından ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde resmi teklif yapabileceği kaydedildi.

Chiquinho ile Galatasaray'ın yanı sıra Rus ekibi Dinamo Moskova'nın da ilgilendiği belirtildi. Benfica'nın Portekizli orta saha için kapıyı 15 milyon eurodan açacağı ancak kiralık seçeneğine de sıcak bakabileceği ifade edildi.

Geçen sezon Benfica ile 27 maçta süre alan Chiquinho, 4 gol atıp 1 de asist yaptı. Portekizli oyuncunun Benfica ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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