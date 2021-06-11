Son dakika transfer haberi... Galatasaray Alpaslan Öztürk'ü resmen açıkladı!

Galatasaray, Alpaslan Öztürk'ü resmen kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, başarılı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte KAP'a yapılan açıklama;

Galatasaray Sportif A.Ş., profesyonel futbolcu Alpaslan Öztürk ile üç yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na duyurdu.

Galatasaray Sportif A.Ş.’nin, konu ile ilgili KAP’ta yaptığı duyuru şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 5.500.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ALPASLAN ÖZTÜRK: GALATASARAY'A İSTENDİĞİMİ BİLEREK GELDİM

Alpaslan Öztürk uzun yıllar Galatasaray forması giymeyi arzuladığını belirterek, “Hem Abdurrahim başkanıma hem Mustafa Cengiz başkanıma hem de camiaya teşekkür etmek istiyorum. Sosyal medyadan ve başkanlarımızdan gelen teveccüh ile burada istendiğimi hissederek geldim. Bu benim için çok önemliydi. Buraya gelmek, böyle büyük bir takıma gelmek hiçbir futbolcu için kolay değil. Allah nasip etti. Gerçekten büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah enerjimle, yeteneğimle bu takıma çok şey katmaya geldim. Uzun süre boyunca inşallah Galatasaray forması giyer ve başkanımın da dediği gibi güzel günlere yürürüz.” şeklinde konuştu.

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