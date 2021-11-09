Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Aliou Dieng için yeniden harekete geçiyor!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Milyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık varMilyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık var#Asgari Ücret
Her şey kartel lideri ve eşinin hastanede öldürülmesiyle başladı Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndüHer şey kartel lideri ve eşinin hastanede öldürülmesiyle başladı! Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü?#Organize Suç
Gündeme bomba gibi düştü Şenol Güneş ve Fenerbahçe...Gündeme bomba gibi düştü! Şenol Güneş ve Fenerbahçe...#Fenerbahçe
Şehit yakınına küfür soruşturmasında gözaltıŞehit yakınına küfür soruşturmasında gözaltı#Lütfü Türkkan
İYİ Partili Türkkan’a ‘küfür’ tepkisi: Soysuzluk, şerefsizlik, düşman dilidirİYİ Partili Türkkan’a ‘küfür’ tepkisi: Soysuzluk, şerefsizlik, düşman dilidir#MHP
EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge... Bakan Bilginden önemli açıklamalarEYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge... Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar#Vedat Bilgin
Lütfü Türkkan grup başkanvekili olmasaydı ne olacaktı Yavuz BeyLütfü Türkkan grup başkanvekili olmasaydı ne olacaktı Yavuz Bey?#Lütfü Türkkan
İYİ Partiden Lütfü Türkkanı kurtarma operasyonuİYİ Parti'den Lütfü Türkkan'ı kurtarma operasyonu#Lütfü Türkkan
Dünya nefesini tuttu... Saldırı planı ortaya çıktıDünya nefesini tuttu... Saldırı planı ortaya çıktı#Çin
Bu otomobiller çok ucuz Ticaret Bakanlığı satıyorBu otomobiller çok ucuz! Ticaret Bakanlığı satıyor!#Ticaret Bakanlığı
Avrupada start verildi... Herkes bu sorunun cevabını arıyor: Aşı pasaportlarımıza ne olacakAvrupa'da start verildi... Herkes bu sorunun cevabını arıyor: Aşı pasaportlarımıza ne olacak?#Koronavirüs
Dereceye giremediği yarışmadan şöhretle çıktı... Onu tanıdınız mıDereceye giremediği yarışmadan şöhretle çıktı... Onu tanıdınız mı?#Ünlüler
Tapuda büyük oyun Memurun dikkati her şeyi ortaya çıkardıTapuda büyük oyun! Memurun dikkati her şeyi ortaya çıkardı#Arsa
Sınırda inanılmaz görüntüler... Binlerce insan ölebilirSınırda inanılmaz görüntüler... Binlerce insan ölebilir! #Polonya
10 ay sonra evine döndü, ama kocasının adını bile anmadı10 ay sonra evine döndü, ama kocasının adını bile anmadı#Prenses Charlene
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Aliou Dieng için yeniden harekete geçiyor!

#Galatasaray#Transfer#Aliou Dieng
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Aliou Dieng için yeniden harekete geçiyor

Galatasaray'da 6 numara arayışı doğrultusunda Hadziahmetovic, Elneny ve Diawara'dan sonra gündeme bir isim daha geldi. Sarı-Kırmızılılar, yaz döneminde büyük çaba harcanan ancak bonservisi alınamayan Aliou Dieng için bir kez daha harekete geçiyor.

Haberin Devamı

Orta sahayı toparlayacak bir isim takviyesi doğrultusunda bir süredir çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine yeni bir isim daha geldi. Arsenal'den Elneny, Konyaspor 'dan Hadziahmetovic, Roma'dan Diawara gibi oyuncularla yakından ilgilenen Galatasaray 'da, radara giren son ön libero Aliou Dieng oldu. Aslında Dieng de Sarı-Kırmızılılar'a yabancı bir isim değil. Geçtiğimiz yaz boyunca transferi için uğraşılan Dieng'in bonservisi Al Ahly'den bir türlü alınamamıştı. Fanatik'in haberine göre o dönem yapılan görüşmelerde, Galatasaray'a transferi konusunda yeşil ışık yakan 24 yaşındaki futbolcu için Aslan tekrar harekete geçiyor.

Gözden Kaçmasın

Rusyadan Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı için çarpıcı açıklamaRusya'dan Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı için çarpıcı açıklama! Haberi görüntüle

Son 16'yı garantilerse...

Mali Milli Takımı'nın formasını da giyen Aliou Dieng, sezona iyi bir başlangıç yapan Al Ahly'nin kilit isimlerinden bir tanesi. Dolayısıyla Galatasaray açısından bu transfer harekâtı yine hiç kolay olmayacak. Sarı-Kırmızılılar'ın en büyük avantajı, genç orta saha oyuncusunun Avrupa'da oynama isteği. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'ın, gruptan çıkarak son 16'yı garantilemesi halinde Dieng'in bonservisi için kesenin ağzını açacağı, gelen haberler arasında.

Hepsiyle birden temasta

Haberin Devamı

Transfer çalışmalarında her mevki için çeşitli alternatifler belirlenen Galatasaray'da, yöneticiler kesinlikle tek bir isim üzerinde yoğunlaşmıyor. Gündemdeki adaylarla ilgili olarak detaylı çalışmalar yapılıyor ve hemen her gelişme teknik direktör Fatih Terim'e iletiliyor. Tecrübeli hocanın tek isteği, ara transfer dönemi başlar başlamaz istediği 6 numaranın kadroya katılması. Tecrübeli çalıştırıcı, takviyeler geciktikçe, takımda benzer iniş çıkışların yaşanacağını düşünüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Transfer#Aliou Dieng

BAKMADAN GEÇME!

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

#Neco
Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

#Berdan Mardini