Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Aliou Dieng için yeniden harekete geçiyor!

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Orta sahayı toparlayacak bir isim takviyesi doğrultusunda bir süredir çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine yeni bir isim daha geldi. Arsenal'den Elneny, Konyaspor 'dan Hadziahmetovic, Roma'dan Diawara gibi oyuncularla yakından ilgilenen Galatasaray 'da, radara giren son ön libero Aliou Dieng oldu. Aslında Dieng de Sarı-Kırmızılılar'a yabancı bir isim değil. Geçtiğimiz yaz boyunca transferi için uğraşılan Dieng'in bonservisi Al Ahly'den bir türlü alınamamıştı. Fanatik'in haberine göre o dönem yapılan görüşmelerde, Galatasaray'a transferi konusunda yeşil ışık yakan 24 yaşındaki futbolcu için Aslan tekrar harekete geçiyor.

Son 16'yı garantilerse...

Mali Milli Takımı'nın formasını da giyen Aliou Dieng, sezona iyi bir başlangıç yapan Al Ahly'nin kilit isimlerinden bir tanesi. Dolayısıyla Galatasaray açısından bu transfer harekâtı yine hiç kolay olmayacak. Sarı-Kırmızılılar'ın en büyük avantajı, genç orta saha oyuncusunun Avrupa'da oynama isteği. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'ın, gruptan çıkarak son 16'yı garantilemesi halinde Dieng'in bonservisi için kesenin ağzını açacağı, gelen haberler arasında.

Hepsiyle birden temasta

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Transfer çalışmalarında her mevki için çeşitli alternatifler belirlenen Galatasaray'da, yöneticiler kesinlikle tek bir isim üzerinde yoğunlaşmıyor. Gündemdeki adaylarla ilgili olarak detaylı çalışmalar yapılıyor ve hemen her gelişme teknik direktör Fatih Terim'e iletiliyor. Tecrübeli hocanın tek isteği, ara transfer dönemi başlar başlamaz istediği 6 numaranın kadroya katılması. Tecrübeli çalıştırıcı, takviyeler geciktikçe, takımda benzer iniş çıkışların yaşanacağını düşünüyor.