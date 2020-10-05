Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray, Ahmet Çalık'ın ayrılığını KAP'a açıkladı

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

"Profesyonel Futbolcumuz Ahmet Çalık ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize net 1.100.000 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir."

Ahmet Çalık, geçtiğimiz gün Konyaspor ile sözleşme imzalamıştı.

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