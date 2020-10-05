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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray, Ahmet Çalık'ın ayrılığını KAP'a açıkladı
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Haber Giriş: 05.10.2020 - 18:44 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray, Ahmet Çalık'ın ayrılığını KAP'a açıkladı

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Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray, Ahmet Çalık'ın ayrılığını KAP'a açıkladı
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Galatasaray, Ahmet Çalık'ın sözleşmesinin 1,1 milyon TL karşılığında feshedildiğini açıkladı.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

"Profesyonel Futbolcumuz Ahmet Çalık ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize net 1.100.000 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir."

Ahmet Çalık, geçtiğimiz gün Konyaspor ile sözleşme imzalamıştı.

Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray, Ahmet Çalıkın ayrılığını KAPa açıkladı

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