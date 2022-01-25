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Son dakika transfer haberi: Galatasaray, 6 numarasını Kanada'da buldu! Victor Wanyama ile her konuda anlaşıldı

#Transfer#Victor Wanyama#Galatasaray
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, 6 numarasını Kanadada buldu Victor Wanyama ile her konuda anlaşıldı
Ali Naci Küçük

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Montreal FC takımında forma giyen Victor Wanyama'nın transferinde aşama kaydetti. Torrent’in isteği üzerine transferi ön liberoda yoğunlaştıran sarı kırmızılılar, kariyerinin büyük bölümü Belçika, İskoçya ve İngiltere’de geçen tecrübeli oyuncuyla her konuda anlaştı.

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Yeni teknik direktör Domenec Torrent’in ‘ara transfer döneminde alınması gereken futbolcular’ listesinde ilk sırada yer alan ön liberonun kim olduğu bilgisine Hürriyet ulaştı.

Sarı kırmızılıların, kariyerinin büyük bölümünü Belçika, İskoçya ve İngiltere’de geçiren Kenyalı Victor Wanyama ile görüştüğü ve transferini imza aşamasına getirdiği öğrenildi.

Kanada’nın Montreal FC Kulübü’nde forma giyen 30 yaşındaki Victor Wanyama ve menajeriyle bir haftadır temas halinde olan Galatasaray yöneticileri her konuda anlaşmaya vardı.

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iMZA ATMASI KESiN GiBi

İki yıl önce Tottenham’dan ayrılarak Montreal FC’ye transfer olan Wanyama’nın, Avrupa’ya dönmek istediği için Galatasaray’dan teklife olumlu yanıt verdiği belirtildi. Tecrübeli ön liberoyla söz kesen sarı kırmızılılar şimdi Kanada ekibiye anlaşmaya çalışıyor. Son anda bir pürüz çıkmadığı takdirde 30 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık olarak sarı kırmızılı kulübe imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. Wanyama’nın kesin olarak ayrılmak istemesi nedeniyle Montreal FC’nin kira bedelinde fazla bir sorun çıkarması beklenmiyor.

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4 YIL TOTTENHAM’DA OYNADI

Futbola, Kenya’da başlayan Wanyama, 2007’de Finlandiya’nın Helsingborg Kulübü’nün U21 takımına transfer olarak Avrupa’ya adım attı. Bir yıl sonra Belçika ekibi Germinal Beerschot’la anlaşan Wanyama, buradaki 3 yılın ardından Celtic’e geçti. Celtic’in 2013 yılında 14.5 milyon Euro’ya Southampton’a sattığı Kenyalı, 2016’da aynı bedelle Tottenham’a geçti. 4 yıl burada oynadıktan sonra Montreal’e gitti.

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#Transfer#Victor Wanyama#Galatasaray

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