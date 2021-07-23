Son dakika transfer haberi: Galatasaray 10 numarasını buldu! 6 milyon Euro...
PSV'den aldığı ağır mağlubiyet sonrası transferde gaza basan Galatasaray'ın Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'yu transfer ettiği belirtildi.
Galatasaray, Alexandru Cicaldau'da mutlu sona ulaştı. Romanya Futbol Ligi'nin eski başkanı Mitica Dragomir, bir televizyon programında yaptığı açıklamada Galatasaray'ın 24 yaşındaki Alexandru Cicaldau için kulübü Universitatea Craiova ile 6 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 pay karşılığı anlaşmaya vardığını söyledi.
Alexandru Cicaldau kimdir?
10 numara pozisyonunda oynayan Cicaldau, Gheorghe Hagi'nin futbol akademisinde futbola başlamış, ardından Viitorul forması giymiş ve 2018 yılında Craiova'ya 1 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
Cicaldau geçen sezon 43 maçta 12 gol atıp 4 asist yaptı.