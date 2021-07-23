Son dakika transfer haberi: Galatasaray 10 numarasını buldu! 6 milyon Euro...

Galatasaray, Alexandru Cicaldau'da mutlu sona ulaştı. Romanya Futbol Ligi'nin eski başkanı Mitica Dragomir, bir televizyon programında yaptığı açıklamada Galatasaray'ın 24 yaşındaki Alexandru Cicaldau için kulübü Universitatea Craiova ile 6 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 pay karşılığı anlaşmaya vardığını söyledi.

Alexandru Cicaldau kimdir?

10 numara pozisyonunda oynayan Cicaldau, Gheorghe Hagi'nin futbol akademisinde futbola başlamış, ardından Viitorul forması giymiş ve 2018 yılında Craiova'ya 1 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Cicaldau geçen sezon 43 maçta 12 gol atıp 4 asist yaptı.