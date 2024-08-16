Son dakika transfer haberi: Ferdi Kadıoğlu kararını Fenerbahçe'ye iletti! Brighton derken Manchester United olabilir...

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Fenerbahçe ve A Milli Takım’da ortaya koyduğu performansla 2 yıldır çok sayıda Avrupa kulübünü peşinden koşturan, buna karşın sarı-lacivertli yönetimin ısrarla kalmasını istediği Ferdi Kadıoğlu, geleceği ile ilgili son kararını verdi.

Tercihini İngiltere Premier Lig’den yana kullanan yıldız futbolcu, kendisine talip olan Manchester United ve Brighton kulüplerinin Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyor.

Adana Demir maçında taraftarla vedalaştı

Adana Demirspor maçının 88. dakikasında oyundan çıkarken taraftarlarla vedalaşan, Lille karşılaşmasında da sakatlığı nedeniyle oynamayan Ferdi’nin Premier Lig’e transferi an meselesi. Brighton&Hove Albion Kulübü, milli futbolcunun bonservisi için 33 milyon Euro’su garanti, 2 milyon Euro’su bonus olmak üzere toplam 35 milyon Euro teklif ederken, Fenerbahçe’nin prensipte olumlu yanıt verdiği, iki kulüp yetkililerinin ödeme planı üzerinde anlaşmaya çalıştığı öğrenildi.

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Altay Bayındır ile yeniden buluşabilir

Transferde önemli bir aşama kaydeden Brighton'ın yanı sıra Manchester United da oyuncuyu renklerine bağlamak için görüşmelerini sürdürüyor. ManU'un teklifi Brighton'ın önerdiği 35 milyon Euro seviyesine çıkarsa, Ferdi bu kulübü tercih edecek. Bu ihtimal gerçekleştiği takdirde Fenerbahçe'nin geçen yıl Manchester United'a sattığı kaleci Altay Bayındır ile Ferdi Kadıoğlu, bir yıl aradan sonra İngiliz devinde buluşacak.

Brighton transfere 121 milyon euro harcadı

Bu yıl transfere ciddi bir bütçe ayıran Brighton, kadrosuna kattığı Yakuba Minteh’e 35 milyon Euro, Mats Wielfer’e 30 milyon Euro, Barjan Gruda’ya 30 milyon Euro, İbrahim Osman’a 19.5 milyon Euro ve Malik Junior Yalcou’ya 7 milyon Euro olmak üzere 121.6 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Manchester United da Leny Yoro, Matthijs De Ligt, Joshua Zirkzee ve Noussair Mazraoui’nin bonservisleri için toplam 164.5 milyon Euro harcadı.

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