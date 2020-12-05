Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'ye yeni stoper Milan'dan

Sezona iddialı bir giriş yapan ve mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan sarı-lacivertlilerde, derbide alarm veren bölge savunma hattı oldu.

Bu mevkiye takviye yapmak için harekete geçen Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, ilk adayını belirledi. Yeni Asır'da yer alan habere göre Fenerbahçe'de, Milan forması giyen Leo Duarte ismi ön plana çıktı. Belözoğlu, Milan ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki Brezilyalı stoper için nabız yoklamayı hedefliyor.

MILAN'DA FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Kanarya'nın Duarte'nin transferine yoğunlaştığı ve bu transferi bir an önce gerçekleştirmenin yollarını aradığı öne sürüldü. Bu sezon Milan ile 1 lig ve 1 Avrupa sınavına çıkan oyuncu iki karşılaşmada 30 dakika süre aldı.

İki sezondur Milan forması giyen oyuncu daha öncesinde de 4 sezon Flamengo'da görev aldı. Kariyerinde 94 maça çıkan futbolcu, bu süreçte 2 kez rakip fileleri sarstı.

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