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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye yazılan Choupo-Moting imzayı attı!
Geçen sezon başında Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Eric Maxim Choupo-Moting, Bayern Münih ile sözleşmesini uzattı.
Fenerbahçe'nin geçen sezon başında golcü transferi listesinde yer alan 32 yaşındaki Eric Maxim Choupo-Moting, Bundesliga devi Bayern Münih ile bulunan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.
Kamerunlu golcü geçen sezon çıktığı 32 maçta 9 gol atıp 1 de asist yapmıştı.
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