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GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye yazılan Choupo-Moting imzayı attı!
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Futbol
Haber Giriş: 04.06.2021 - 13:48 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye yazılan Choupo-Moting imzayı attı!

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye yazılan Choupo-Moting imzayı attı!

Geçen sezon başında Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Eric Maxim Choupo-Moting, Bayern Münih ile sözleşmesini uzattı.

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında golcü transferi listesinde yer alan 32 yaşındaki Eric Maxim Choupo-Moting, Bundesliga devi Bayern Münih ile bulunan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Kamerunlu golcü geçen sezon çıktığı 32 maçta 9 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeye yazılan Choupo-Moting imzayı attı

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