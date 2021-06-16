Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Bir talip daha...

Spor Arena Dış Haber - Fenerbahçe'de sözleşmesinin son yılına giren Michael Frey, geride bıraktığımız sezonu Belçika ekibi Waasland-Beveren'de geçirmişti. Takımı küme düşmesine rağmen çıktığı 32 resmi maçta 17 gol atıp 4 asist yapan Frey için Standard Liege'in resmi teklif yapmıştı.

YENİ TALİP: ANTWERP

Standard Liege ile görüşmelere devam eden ve Frey'den 2 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli bekleyen Fenerbahçe'ye bir diğer Belçika ekibi Antwerp'in de teklif yapacağı belirtildi. Belçika basınında yer alan haberde Antwerp'in 26 yaşındaki İsviçreli golcü için resmi girişimde bulunacağı ifade edildi.

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...