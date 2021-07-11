MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel piyangosu! 10 katı kar...
GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel piyangosu! 10 katı kar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 11.07.2021 - 09:23 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel piyangosu! 10 katı kar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel piyangosu! 10 katı kar...

Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım için transfer ettiği Osayi-Samuel'e 2 kulüp birden talip oldu. Konuşulan bonservis rakamı gerçekleşirse Fenerbahçe 10 katı kar elde edecek.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında QPR'dan 500 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel, Sarı-Lacivertliler'de tam olarak kendisini gösteremese de transferin gözde isimleri arasına girmeyi başardı.

İngiltere'den Fulham ve İskoç ekibi Rangers'ın transfer etmek istediği Osayi-Samuel'i ilk etapta kadrosunda tutmayı hedefleyen Fenerbahçe bonservis rakamını belirledi.

HEDEF 5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin ise 5 milyon Euro ve üzerinde bir teklif gelmesi halinde 23 yaşındaki kanat oyuncusunun satışına izin verebileceği öğrenildi.

SILVA ONU ISRARLA İSTİYOR

Fulham'ın yeni teknik direktörü Marco Silva'nın Osayi-Samuel'i ısrarla istediği ve İngiliz ekibinin Fenerbahçe'nin belirlediği rakamı vermeye hazır olduğu öne sürülüyor.

10 KATINA SATILABİLİR

Geçtiğimiz ocak ayında 500 bin Euro 'ya transfer edilen Nijeryalı futbolcunun 5 milyon Euro'ya satılması halinde Osayi-Samuel kısa süre içinde değerini 10'a katlamış ve Fenerbahçe'ye ciddi bir para kazandırmış olacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi