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Basketbol
Haber Giriş: 28.07.2020 - 17:05,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'ye Gustavo Ayon iddiası!

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Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'ye Gustavo Ayon iddiası!
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Kısa transferlerinin ardından kadrosuna bir de uzun transferi yapmak isteyen Fenerbahçe Beko'nun Gustavo Ayon ile ilgilendiği belirtildi.

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, kadro anlamında ciddi bir değişim yaşarken son olarak Jarell Eddie'yi kadrosuna katmıştı. Şimdi ise Sarı-Lacivertliler'in Gustavo Ayon ile ilgilendiği iddia edildi.

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, kadro anlamında ciddi bir değişim yaşarken son olarak Jarell Eddie'yi kadrosuna katmıştı. Şimdi ise Fenerbahçe'nin Gustavo Ayon ile ilgilendiği iddia edildi.

JAN VESELY GİDERSE...

Fenerbahçe Yönetimi'nin Jan Vesely ile yaptığı indirim görüşmelerinden olumlu sonuç çıkmaması ve Çek uzunu Barcelona'nın istiyor oluşu nedeniyle Ayon'un opsiyonlar arasında yer aldığı belirtiliyor.

Gustavo Ayon, 5 sezonluk Real Madrid macerası sonrası sezon başında Zenit'in kadrosuna katılmıştı. Ayon, bu sezon EuroLeague'de 12.5 sayı, 5.3 ribaunt, 2.2 asist, 1.3 top çalma ortalamaları yakaladı. 35 yaşındaki Meksikalı oyuncu Real Madrid ve Zenit öncesinde de NBA'de New Orleans Hornets, Orlando Magic, Milwaukee Bucks ve Atlanta Hawks kadrolarında yer almıştı. (Fanatik)

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçeye Gustavo Ayon iddiası

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