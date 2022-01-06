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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye gol makinesi: Michael Olunga

#Transfer#Fenerbahçe#Michael Olunga
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeye gol makinesi: Michael Olunga

Forvet transferinde gündemine Vedat Muriqi, Luuk De Jong, Artem Dzyuba gibi isimleri alan Fenerbahçe'nin son gözdesinin Katar’da Al-Duhail forması giyen Michael Olunga olduğu iddia edildi.

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Golcü transferi için birçok yıldızla temasa geçen Fenerbahçe’de sürpriz bir isim gündeme geldi: Michael Olunga...

Katar’da Al-Duhail forması giyen Kenyalı forvet, müthiş istatistikleriyle göz kamaştırıyor. Olunga, bu sezon Katar Ligi’nde 10 lig maçında 10 kez fileleri sarstı. 27 yaşındaki oyuncu, özellikle son vuruşlardaki müthiş becerisiyle Sarı-Lacivertliler’in radarına girdi. Kenya ve Katar basınında çıkan haberlere göre Olunga, Fenerbahçe’nin kendisine olan ilgisi nedeniyle fazlasıyla heyecanlandı. Olunga, daha önce kariyerinde bir sezon Djurgarden (İsveç) ve bir sezon da Girona (İspanya) olmak üzere sadece 2 sezon Avrupa macerası yaşadı.

Son 109 maçta 94 gol, 15 asist

Fanatik'in haberine göre Sarı-Lacivertliler’e gelmeyi çok isteyen Kenyalı golcünün, Al-Duhail Yönetimi’ne, “Eğer Fenerbahçe’den teklif gelirse, bu benim kariyerim için büyük bir adım olacak. Bu nedenle sizden kolaylık sağlamanızı bekliyorum” mesajını gönderdi. Michael Olunga, son iki takımında, Kashiwa Reysol ve Al-Duhail’de çıktığı 109 maçta tam 94 gol atıp, 15 de asist yaptı. Yıldız futbolcu, maç başına 1 skor katkısıyla müthiş bir istatistik yakaladı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Michael Olunga

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