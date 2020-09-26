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Haber Giriş: 26.09.2020 - 09:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'ye Fabio Martins'ten kötü haber!

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Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'ye Fabio Martins'ten kötü haber!
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Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Fabio Martins, Suudi Arabistan'da imzayı attı...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un alınmasını istediği belirtilen Braga'nın kanat oyuncusu Fabio Martins, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'a transfer oldu.

Suudi Arabistan ekibi gece saatlerinde Portekizli futbolcunun transferini resmen açıkladı.

Portekiz basını, Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediğini ve Braga'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğunu belirtmişti.

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