Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'ye 1.98'lik dev golcü

Kosova asıllı Alman futbolcu, geçen sezon Basel formasıyla 26 maçta 13 gol attı. Ademi'nin yanı sıra önceki gün gelen Perotti'nin de bugün imza atmaları bekleniyor.

Fenerbahçe, transferde bir sürpriz daha yaptı ve İsviçre'nin Basel takımının santrforu Kemal Ademi ile anlaştı. Dün İstanbul'a getirilen Kosova asıllı Alman futbolcunun bugün sözleşme imzalaması bekleniyor. 24 yaşında ve 1.98 metre boyundaki Ademi, geride kalan sezon

İsviçre Süper Ligi'nde 26 maçta 13 gol kaydetti. Vedat Muriç tarzı iri yapılı bir oyuncu olan Ademi'nin güncel piyasa değeri 2.4 milyon Euro. Fenerbahçe'de ayrıca, önceki gün İstanbul'a getirilen Arjantinli sol kanat oyuncusu Diego Perotti'nin de bugün imza atması bekleniyor.

Bakasetas ile görüşmeler sürüyor

Perotti ve Ademi ile birlikte 17. transferini yapan Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor'dan Anastosios Bakasetas için de girişimlerini sürdürüyor. Orta sahada Jose Sosa'ya alternatif olarak düşünülen Yunan futbolcunun, 3 milyon Euro bonservis bedeli ya da takas yoluyla transfer edilmesi planlanıyor. Defansif yönü de güçlü olduğu için aynı zamanda Luiz Gustavo'nun alternatifi niteliğine sahip Bakasetas'a karşılık takas verilmesi düşünülen oyuncular arasında Deniz, Serdar Aziz, Murat, Sadık ve İsmail Yüksek’in adları geçiyor. Sarı lacivertlilerin Bakasetas'ta karar kılmasının en önemli sebebi, 2-1 kazanılan Karagümrük maçında Sosa oyundan çıktıktan sonra takımın orta sahada top tutamayışı ve oyun üstünlüğünü rakibe kaptırması oldu.