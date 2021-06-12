Son Dakika Transfer Haberi... Fenerbahçe'nin yeni stoper hedefi belli oldu! Dört koldan harekat
Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmalalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin, savunma bölgesi için Daniele Rugani ile ilgilendiği belirtildi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken savunma bölgesi için yeni bir aday ortaya çıktı.
İtalya basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Rennes ve Cagliari'de kiralık olarak geçiren Daniele Rugani ile ilgileniyor.
Bonserivis Juventus'ta olan İtalyan savunmacı için sarı-lacivertlilerin nabız yokladığı belirtildi.
Haberde; Rugani'nin İtalya'da kalmak istediği vurgulanırken Fenerbahçe'nin cazip bir teklif yapabileceği kaydedildi.
2015'te Juventus'a transfer olan Rugani, İtalya Milli Takımı ile 7 karşılaşmaya çıktı.
SZALAI VE ZANKA RADARDA
Fenerbahçe'nin stoperleri Attila Szalai ve Zanka'ya takipler olduğu yönünde haberler çıkmıştı.
Macaristan Milli Takımı forması giyecek olan Attila Szalai, Premier Lig’den Leicester City ve West Ham United’ın transfer listesine girdiği yazılırken Zanka'ya da Championship ekibi Preston’ın talip olduğu bilgisi verilmişti.
Sarı-lacivertlilerin, Szalai için beklenilen bir teklif gelmesi halinde Rugani için daha somut adımlar atacağı da belirtliyor.