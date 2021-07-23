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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'nin son teklifi işleri değiştirdi! Alexander Sörloth...
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Futbol
Haber Giriş: 23.07.2021 - 09:02 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'nin son teklifi işleri değiştirdi! Alexander Sörloth...

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Yeni sezon öncesinde golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Alexander Sörloth transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe, santrfor için yoğun bir mesai harcarken, bir numaralı hedefi olan Alexander Sörloth'ta dün sıcak gelişmeler yaşandı.

Sabah'ın haberine göre; 25 yaşındaki Norveçli golcüyü zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen sarı lacivertliler, Alman kulübü Leipzig'e 8 milyon Euro ile birlikte bir sonraki satıştan yüzde 30 pay teklifinde bulunmuştu.

ALMANLAR YUMUŞADI

Sörloth için kiralama ücreti olarak da 2.5 milyon Euro öneren Fenerbahçe, dün Leipzig ile bir kez daha masaya oturdu.

Yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği öğrenildi. Almanlar bu teklife sıcak bakarken, Sörloth'un adım adım İstanbul'a yaklaştığı bildirildi.

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