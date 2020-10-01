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GeriFutbol Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin istediği Edin Visca, Başakşehir'de kalıyor
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Futbol
Haber Giriş: 01.10.2020 - 11:40 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin istediği Edin Visca, Başakşehir'de kalıyor

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Transferde Fenerbahçe ile ismi anılan Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca'nın takımında kalacağı bildirildi. Turuncu-Lacivertliler'in Boşnak yıldızı kesinlikle bırakmayı düşünmediği öğrenildi.

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Visca'dan vazgeçmeyi düşünmeyen yönetim ile teknik heyetin, tecrübeli oyuncuya bu sezon planlamasında yer verdiği belirtildi. 2011-2012 sezonunda Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'dan transfer olan Visca, turuncu-lacivertli forma ile geçirdiği 9. yılda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Medipol Başakşehir'de 1 yıllık kontratı bulunan 30 yaşındaki yıldız futbolcunun da takımdan ayrılmayı düşünmediği ve takımına hem Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında hem de Şampiyonlar Ligi mücadelesinde katkı sağlamayı düşündüğü kaydedildi.

İstanbul ekibinin tarihi bir zaferle noktaladığı geçen sezonun en flaş isimlerinden olan Edin Visca, Süper Lig'de 33 maçta 13 gol, 13 asistlik performansıyla şampiyonluk yarışında büyük pay sahibi olmuştu. Bu sezona 3'te 0 ile başlayan turuncu lacivertli ekipte Edin Visca da forma giydiği 3 karşılaşmada gol ya da asist üretemedi. (BeIN Sports)

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçenin istediği Edin Visca, Başakşehirde kalıyor

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