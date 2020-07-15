Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'nin istediği Andre Schürrle'de flaş gelişme!
Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, golcü futbolcusu Andre Schürrle'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini açıkladı. Schürrle ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği biliniyor.
Spor Arena Dış Haber | Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Almanya'dan sevindirici bir haber geldi. Borussia Dortmund, 29 yaşındaki forveti Andre Schürrle'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Andre Schürrle ile Fenerbahçe yakından ilgileniyor. Yerli transferlerde önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, yabancı olarak da Andre Schürrle'yi kadrosuna katmak istiyor.
Alman futbolcuAndre Schürrle, kariyerinde Mainz, Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Fulham, Spartak Moskova ve Dortmund formaları giydi.
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