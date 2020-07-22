Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'nin ilgilendiği Filip Novak için flaş Beşiktaş gelişmesi!

Daha önce menajerinden önerdiği Çek futbolcu için yönetim sezon sonunun beklemesi yanıtını vermişti. 30 yaşındaki başarılı sol bekin temsilcisi bu kez Fenerbahçe’nin de oyuncuyla ilgilendiğini aktararak yeniden kulübün kapısını çaldı.

Ancak Siyah-beyazlılarda Novak konusunda henüz net bir karar verilmiş değil.

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