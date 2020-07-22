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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'nin ilgilendiği Filip Novak için flaş Beşiktaş gelişmesi!
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Hürriyet
Haber Giriş: 22.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'nin ilgilendiği Filip Novak için flaş Beşiktaş gelişmesi!

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Beşiktaş'ta Trabzonspor ile olan sözleşmesi bu sezon bitecek olan Filip Novak ismi yeniden gündemde.

Daha önce menajerinden önerdiği Çek futbolcu için yönetim sezon sonunun beklemesi yanıtını vermişti. 30 yaşındaki başarılı sol bekin temsilcisi bu kez Fenerbahçe’nin de oyuncuyla ilgilendiğini aktararak yeniden kulübün kapısını çaldı.

Ancak Siyah-beyazlılarda Novak konusunda henüz net bir karar verilmiş değil.

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçenin ilgilendiği Filip Novak için flaş Beşiktaş gelişmesi

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